В Самаре проверят обоснованность передачи транспорта ООО «СамараАвтоГаз»

Контрольно-счетная палата Самары опубликовала план проверок казенных организаций и частных фирм на текущий год. Одна из них будет касаться экономической обоснованности передачи транспорта от муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» ООО «СамараАвтоГаз». Работу проведут по обращению городской прокуратуры. Документ опубликован на сайте контрольно-счетной палаты Самары.

Кроме того, одна из проверок в текущем году будет проведена в отношении МП «Благоустройство». Надзорный орган намерен выяснить, законно ли предприятие тратило средства на содержание и модернизацию полигонов для размещения снега в минувшем и текущем году.

Проверка коснется и самарской мэрии. Контрольно-счетная палата Самары установит, как была потрачена субсидия из бюджета региона на переселение граждан из аварийного жилья.

ООО «СамараАвтоГаз» является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

Ранее прокуратура Самары внесла главе города Елене Лапушкиной представление за невыполнение ООО «СамараАвтоГаз» муниципальных контрактов. Коммерческий перевозчик допускает многочисленные нарушения, установили в надзорном ведомстве.

Георгий Портнов