ФСБ заявила о предотвращении теракта в Тверской области

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. По заявлению службы, теракт планировал сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). При задержании он оказал сопротивление и ответным огнем был «нейтрализован», сообщает ФСБ.

Служба заявила, что уроженец одной из стран Центральной Азии, имеющий российский паспорт, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. «При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России»,— передает ТАСС сообщение ФСБ. На месте происшествия изъяли готовое к применению взрывное устройство, его компоненты, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее ФСБ сообщала о задержании сторонника ИГ в Адыгее. По заявлению службы, сторонник организации готовил теракт в торговом центре в Майкопе с целью «отомстить за братьев». В отношении задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.