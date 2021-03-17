ФСБ заявила о предотвращении теракта в Адыгее

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) в Республике Адыгея. Задержанный признался, что готовил теракт в торговом центре в Майкопе с целью «отомстить за братьев».

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан»,— говорится на сайте федеральной службы.

У задержанного изъяли элементы самодельной бомбы и флаг ИГ, а также карту города с потенциальными объектами для атаки. Также у него обнаружили поддельные миграционные документы. В отношении исламиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту).