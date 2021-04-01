Объем слияний и поглощений c начала года достиг рекордных $1,3 трлн

По данным Refinitiv, в первом квартале объем слияний и поглощений (M&A) в мире достиг $1,3 трлн, что стало рекордным показателем с 1980 года. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество сделок M&A выросло всего на 6%, однако по объему сделок рост составил 93%. Почти половина сделок была совершена в США — $654 млрд, рост на 160%. На втором месте идет Европа с $277 млрд и ростом на 24,5%, на третьем Азия с $206 млрд и ростом на 44,9%.

Аналитики считают, что рост M&A объясняется целым рядом причин — восстановлением мировой экономики и деловой активности после масштабных коронавирусных ограничений прошлого года; запуском в США программы стимулирования экономики на $1,3 трлн, которая помимо прочего помогает компаниям и инвестфондам проще привлекать капитал для сделок. Кроме того, эксперты отмечают бурный рост популярности специализированных компаний-пустышек (Special-purpose acquisition company- SPAC), при помощи которых участники рынка еще в прошлом году стали активно выходить на биржу, а в нынешнем году — и совершать слияния. «Это самый бурный рынок M&A, который я мог наблюдать последние 20 лет,— цитирует Reuters содиректора департамента Goldman Sachs по рынку M&A Колина Райана.— Мы сейчас переживаем такую рыночную конъюнктуру, когда активы находятся в большем дефиците, чем доступный капитал».

О том, как мировой рынок M&A пережил 2020 год, читайте в материале “Ъ” «На слияния с поглощениями навалились вирус и власти».

Евгений Хвостик