2020 год стал рекордным по объему средств, привлеченных в ходе IPO в США

Компаниям, проводившим первичное размещение своих акций на американских биржах в этом году, удалось привлечь $167,2 млрд. Это рекорд за всю историю США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic.

По состоянию на 24 декабря в стране было проведено 454 размещения акций. До сих пор рекордным годом по объему привлеченных средств на американских биржах был 1999-й. Тогда за весь год компаниям удалось привлечь $107,9 млрд. Это означает, что рекорд этого года уже превышает предыдущее достижение на 55%.

Издание отмечает, что еще более удивительным это достижение выглядит на фоне пандемии COVID-19, которая привела к заморозке рынка в начале этого года. Однако ближе к концу года компании и инвесторы активизировались: только в четвертом квартале в ходе IPO на биржах США было привлечено $67,3 млрд — это почти в шесть раз больше, чем в первые девять месяцев года.

Газета отмечает, что 2020 год стал особенным по частоте выхода на биржу компаний через слияние с компаниями-пустышками — специализированными компаниями по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). Почти половина кампаний по привлечению средств на американских биржах в этом году проходила при помощи SPAC, а сумма привлеченных таким способом средств достигла $82,1 млрд — это в шесть раз больше, чем в прошлом году, который был рекордным для такого типа выхода на биржу.

Кирилл Сарханянц