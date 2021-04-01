В Самаре на ул. Печерской хотят построить еще одну высотку

Многоэтажная жилая высотная застройка планируется на ул. Печерской в Самаре. С заявлением на разрешение на отклонение от предельных параметров строительства к чиновникам обратилось ООО «Парамита». Документ опубликован на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью 5,6 тыс. кв. м в Октябрьском районе Самары. На этой территории планируется возвести жилье с числом парковочных мест из расчета одно место на две квартиры.

Ранее самарская епархия Русской православной церкви (московский патриархат) получила у чиновников разрешение на использование земли по двум адресам под религиозные цели. Имеются ввиду участки площадью более 1,9 тыс. кв.м на Московском шоссе в Красноглинском районе и 3,8 тыс. кв.м на ул. Молодежная и Георгия Димитрова.

Также чиновники отдали РПЦ участок в Ботаническом саду. На его территории уже ведется стройка. В этом районе появится центр допобразования для детей.

Георгий Портнов