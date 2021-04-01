Титов предложил выдавать кредиты под 3% всем категориям предпринимателей

Кредиты для бизнеса под 3% годовых при условии сохранения занятости (программа ФОТ 3.0) должны выдаваться без учета списка сфер экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он предложил отказаться от списка, чтобы избежать зависимости от того, какой код ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) был выбран бизнесом в качестве основного.

«Программа 3% недостаточно (по данным аппарата омбудсмена) востребована, хорошо бы отойти от истории с ОКВЭД (коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности — по самым пострадавшим отраслям — основное условие для участия)»,— сказал господин Титов во время встречи с представителями бизнеса в Иркутской области (цитата по ТАСС).

Господин Титов уже заявлял, что считает программу ФОТ 3.0 недостаточно популярной и требующей доработки. Накануне он предложил списывать кредиты при сохранении занятости, как предполагали условия прежней версии программы.

ФОТ 3.0 была запущена в марте. В числе сфер, на которые распространяется программа,— общепит и предприятия досуга, спорта, туризма. На программу выделено около 7,7 млрд руб.

О поддержке малого бизнеса правительством — в материале “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».