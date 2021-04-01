«Вести Приморья»: совладельцу Владивостокского морского рыбного порта предъявили новые дела

В Приморье в ходе расследования уголовного дела о крупной контрабанде лома черных металлов выявлены новые преступления, сообщают «Вести Приморья» со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. Основным фигурантом является совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Денис Сарана. Он находится под стражей.

«Возбуждено еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда)»,— сообщил источник издания.

Также по факту уклонения участников организованной преступной группы от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). «Проведенной проверкой УФНС России по Приморскому краю в одной из аффилированных Денису Саране коммерческих компаний выявлен факт уклонения ею от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд руб. Сарана согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн руб. налоговой задолженности. Налоговые проверки продолжаются с перспективой погашения Сараной еще порядка 280 млн руб. налоговой задолженности»,— информируют «Вести Приморья».

В СКР по Приморью “Ъ” не стали комментировать информацию о возбуждении новых уголовных дел. В пресс-службе УФСБ на звонки не ответили.

Как сообщал “Ъ” 12 марта, Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу сроком на два месяца совладельца ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дениса Сарану. Также в СИЗО отправлены еще два фигуранта уголовного дела, один человек заключен под домашний арест.

Алексей Чернышев, Владивосток