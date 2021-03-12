Совладельца Владивостокского морского рыбного порта арестовали по делу о контрабанде металла

Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу сроком на два месяца совладельца ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Дениса Сарану. Об этом “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах. Также в СИЗО отправлены еще два фигуранта уголовного дела, один человек заключен под домашний арест.

Накануне следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморью сообщило, что в рамках расследования уголовного дела о контрабанде лома черных металлов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) задержаны четыре человека. Ранее сообщалось, что дело возбуждено из-за контрабанды на 1 млрд руб.

«По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров — лома черных металлов с недостоверным декларированием»,— говорится в сообщении на сайте ведомства. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В среду стало известно об обысках в офисах ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». «Проведены обыски в офисных помещениях ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров — металлического лома — на сумму более 1 млрд руб.»,— сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Вести Приморья» уточнили, что среди задержанных — совладелец ВМРП Денис Сарана.

Господин Сарана является членом совета директоров ВМРП, лично владеет 6,65% обыкновенных акций общества. Всего, по данным СМИ, семья господина Сараны контролирует 47% ОАО ВМРП, 52% — у ООО «Геотэкс» (Москва).

Алексей Чернышев, Владивосток