ДП «Ижевское» завершило 2020 год с прибылью в 1,45 млн рублей

Чистая прибыль дорожного предприятия «Ижевское» по итогам 2020 года составила 1,45 млн руб. Соответствующий отчет опубликован в системе «Спарк». Отметим, что 2019 год организация завершила с убытком в 292,9 млн руб., а 2018 — в 215 млн руб.

Выручка ДП «Ижевское» за 2020 год составила 3,46 млрд руб., что на 18,22 млн руб. превышает показатель 2019 года. Кроме того, сократилась дебиторская задолженность — с 341,8 млн руб. до 207,8 млн руб., а также кредиторская задолженность — с 1,33 млрд руб. до 899 млн руб.

Напомним, что ранее в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор». Минимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Позже в госсовете Удмуртии одобрили приватизацию «Удмуртавтодора». Поскольку «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» объединены, речь идет о приватизации обоих.