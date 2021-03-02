02 марта, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

В госсовете Удмуртии одобрили приватизацию «Удмуртавтодора» и «Удмуртгипроводхоза»

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили приватизацию АО «Удмуртавтодор» и части акций ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на сегодняшней сессии. По «Удмуртавтодору» за проголосовало 33 народных избранника,5 — против, 2 — воздержались.

Отметим, что ранее в правительстве региона заявляли, что неприбыльные предприятия в случае приватизации получат больше возможностей для развития и смогут рассчитывать на меры господдержки. По мнению некоторых депутатов регионального парламента, необходимо сохранить в собственности республики «Удмуртавтодор» для бесперебойной работы по ремонту и строительству сельских дорог. Эксперты, полагают, что сейчас самое время отдать убыточные предприятия в частные руки.

Подробности читайте в материале «Дорога в приватизацию».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Мероприятия

Партнерский проект

Мероприятия

Тенденции

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя