Благоустройство Мариинского бульвара в Краснодаре завершат к 30 июля

Власти Краснодара планируют к 30 июля 2021 года завершить благоустройство Мариинского бульвара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на территории демонтируют старый асфальт, делают планировку грунта. Во время благоустройства здесь уложат 4,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, капитально отремонтируют освещение, обновят системы автоматического полива, оборудуют детскую игровую площадку, высадят 67 деревьев и 1198 кустарников, уложат 5,5 тыс. кв. м. рулонного газона.

Контракт на благоустройство был заключен 26 февраля 2021 года, его исполнением занимается компания «Зеленый город».

«В 2020 году эта территория была в тройке лидеров среди выбранных жителями зеленых зон для благоустройства. В самом центре бульвара находится памятник Александру Суворову. Это место — одна из знаковых достопримечательностей города. Поручил директору департамента городского хозяйства и ТЭК после завершения благоустройства бульвара привести в порядок постамент памятника, на котором нужно восстановить облицовочную плитку», - написал глава Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году по «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда» в Краснодаре благоустроят четыре зеленых зоны. Все на эти цели выделят 393,1 млн руб. Большая часть средств – 164 млн руб. –пойдет на обновление городского парка «Сосновый». Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Со 2 марта здесь приступили к сносу 49 гаражей, примыкающих к территории городского сада «Сосновый». Освобожденная от незаконных металлоконструкций территория станет частью зеленой зоны.

Алексей Белянин