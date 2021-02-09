В Краснодаре голосование по выбору зеленых зон для благоустройства перенесут на конец апреля

Администрация Краснодара перенесет голосование по выбору зеленых зон, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным властей краевого центра, это сделано по рекомендации Минстроя РФ, который хочет провести в единые сроки рейтинговое голосование по всей стране – это произойдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

«Мы были готовы провести в феврале на нашем официальном интернет-портале онлайн-голосование по проектам зеленых зон в разных частях города. Сейчас мы корректируем наши планы, поскольку голосование пройдет одновременно во всех крупных городах. Оно будет организовано на федеральной площадке, интегрированной с платформой "Госуслуги"»,- прокомментировал вице-мэр Краснодара Антон Смертин.

Механизм проведения интернет-голосования по программе формирования комфортной городской среды будет обнародован ближе к дате начала голосования, отмечают в администрации города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, жителям кубанской столицы предстоит выбрать из 23 территорий, предложенных для благоустройства. В настоящее время разработаны дизайн-проекты благоустройства всех зеленых зон, которые внесены в список для голосования. Однако в департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что эти проекты — предварительные и будут корректироваться во время подготовки рабочей проектно-сметной документации.

Ранее планировалось, что голосование по выбору зеленых зон, которые планируется благоустроить в 2022 году, состоится с 10 по 19 февраля 2021 года.

В 2021 году по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят четыре зеленых зоны в Краснодаре. Всего на эти объекты выделят 393,1 млн руб. Больше всего – 164 млн руб. – потратят на благоустройство городского парка «Сосновый» в пос. Березовый (Прикубанский округ). Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Алексей Белянин