В Краснодаре зеленую зону в пос. Березовом расширят за счет сноса 49 гаражей

В пос. Березовом в Краснодаре со 2 марта приступили к сносу 49 гаражей, примыкающих к территории городского сада «Сосновый». Об этом сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

По данным мэрии, гаражи были размещены на этом участке незаконно, без соответствующей земельно-правовой документации. При этом, в обозначенные сроки их собственники не выполнили установленные требования по демонтажу или переносу конструкций. Сносить гаражи будут силами городской «Службы спасения». Завершить демонтаж планируется до конца текущего месяца.

В администрации Краснодара отмечают, что освобожденная от незаконных металлоконструкций территория станет частью зеленой зоны. Ее благоустройство проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Обновить зеленую зону планируют завершить к 31 августа 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в 2021 году по этой программе в Краснодаре благоустроят четыре зеленых зоны. Все на эти цели выделят 393,1 млн руб. Большая часть средств – 164 млн руб. –пойдет на обновление городского парка «Сосновый». Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Алексей Белянин