В Сочи хотят создать горную полицию и ввести ответственность за катание вне трасс

Администрация Сочи будет ходатайствовать перед руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю об увеличении штата сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной поляны, а также о создании отрядов горной полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Также власти курорта хотят обратиться в Законодательное собрание Кубани с предложением ввести административную ответственность за катание вне оборудованных трасс или катание в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие изменения предлагается внести в краевой закон об административных правонарушениях.

Такое решение мэрия Сочи объясняет тем, что туристы зачастую не соблюдают технику безопасности и установленные на курортах правила. Из-за этого растет число травм. По данным страховых компаний, уточняют в пресс-службе администрации Сочи, каждый третий катающийся получает повреждения. Кроме того, часто происходят несчастные случаи в труднодоступных местах, откуда требуется эвакуация вертолетом.

«В пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек, пострадавших на склонах, с травмами различной степени тяжести. Причины понятны: катание после выпивки, нежелание учиться кататься с инструктором, незнание и несоблюдение правил поведения на склоне, слишком сложный склон или слишком высокая скорость, спуски вне трасс по незнакомым местам без гида»,- заявил замдиректора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Кирилл Сазонов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, зимой 2020/2021 года Сочи посетили 1,3 млн туристов. Это на 11% больше, чем годом ранее. Три горнолыжных курорта Красной поляны продали в общей сложности более 1 млн ски-пассов, на 20% больше, чем в сезоне 2019/2020 года.

В целом, курорты Краснодарского края в течение трех зимних месяцев посетили более 2 млн отдыхающих. В текущем году турпоток в регионе вырос на 7% по сравнению с зимним периодом 2020 года.