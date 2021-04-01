Мэрия Краснодара выплатила 26,7 млн рублей по муниципальным облигациям

Власти Краснодара выплатили 26,7 млн руб. в качестве купонного дохода по муниципальным облигациям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Таким образом размер дохода составил 16,7 руб. на одну ценную бумагу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года власти Краснодара разместили первый за последние семь лет выпуск муниципальных облигаций. Федеральный Минфин согласовал выпуск муниципальных ценных бумаг на сумму 1,6 млрд руб., при этом номинальная цена одной облигации составляет 1 тыс. руб. По итогам размещения была определена ставка 6,7% годовых на пятилетний период обращения.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, выплаты по облигациям обойдутся Краснодару дешевле, чем коммерческие кредиты, поскольку в настоящее время средняя ставка по банковским займам на сумму в 3 млрд руб. составляет 7,2%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности муниципальным облигациям на уровне RuA. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в декабре 2020 года также повысило международный рейтинг Краснодара до Ba3 по глобальной шкале со стабильным прогноз.

«Рейтинговые оценки такого высокого уровня свидетельствует о стабильности финансово-экономических показателей муниципального образования город Краснодар, низком уровне кредитного риска для инвесторов и своевременности исполнения долговых обязательств», - прокомментировала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Все деньги, полученные от продажи ценных бумаг, власти Краснодара направили в дорожный фонд города. В январе 2021 года было объявлено, что за счет доходов от облигаций отремонтируют 17 км дорог. Общая стоимость работ составит почти 2 млрд руб. Первым объектом станет реконструкция так называемого Почтового тракта, который ведет к хутору Копанскому.

Также в конце декабря 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году.

Алексей Белянин