На Кубани доля просрочек по потребкредитам в феврале 2021 года выросла до 18,2%

Доля просрочек по потребительским кредитам в феврале 2021 года составила 18,2%. Это на 1,5 п.п. больше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает 23-е место в России. Самая существенная динамика роста доли просроченной задолженности по потребительским кредитам была отмечена в Санкт-Петербурге (+5,6 п.п.), Москве (+4,1 п.п.), Ставропольском (+3,5 п.п.) крае. Самые низкие значения доли просрочки зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8,2%), Республике Татарстан (12,5%), Удмуртской Республике (13,9%).

В среднем по России доля просрочек по потребительским кредитам в феврале 2021 года составила 15,9%, увеличившись за год на 1,7 п.п. Тем не менее, отмечают аналитики НБКИ, этот показатель снижается уже 3 месяца подряд: в декабре 2020 года он составлял 16,5%.

Директор по маркетингу НБКИ Александр Волков рассказал, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Это связано с тем, что кредиты дают в основном заемщикам, у которых невысокий уровень долговой нагрузки.

«Доля просроченных потребкредитов за прошедший год выросла незначительно, а в последние 3 месяца даже снижается. Во многом это связано с реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Без нее уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть значительно более высоким», – подчеркнул он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, средний размер потребительского кредита в феврале 2021 года в Краснодарском крае составил 195,2 тыс. руб. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдача потребкредитов в Краснодарском крае снизилась за год на 12,5%, составив 44,69 тыс. шт.

Алексей Белянин