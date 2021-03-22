На Кубани средний размер потребкредита в феврале 2021 года вырос на 12%

Средний размер потребительского кредита в феврале 2021 года в Краснодарском крае составил 195,2 тыс. руб. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань занимает 19-е место в России. Самый большой средний размер потребительского кредита зафиксирован в Москве (537,2 тыс. руб.), Подмосковье (416,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (367,4 тыс. руб.). Самую серьезную динамику роста продемонстрировали Московская (+29,8%) и Воронежская (+22,8%) области, а также Москва (+20,3%).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин обратил внимание, что после нескольких месяцев относительной стабильности средний размер потребительских кредитов в России резко вырос, обновив рекордные показатели.

«Стоит отметить, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию. потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, персональные кредитные рейтинги которых находятся на высоком уровне»,- комментирует он.

В целом в России в феврале 2021 года средний размер потребкредита составил 264,8 тыс. руб., увеличившись на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года банки Кубани выдали населению 44,69 тыс. потребительских кредитов. Это на 12,5% меньше, чем в феврале 2019 года.

В январе 2021 года объем выдачи потребительских кредитов составил 13,6 млрд руб. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Алексей Белянин