Медведев не вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуте в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Майами. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу испанца.

Даниил Медведев занимает второе место рейтинга ATP. 15 марта он впервые в карьере поднялся на вторую строчку и стал первым за 19 лет россиянином, занявшим это место. Роберто Баутиста-Агут находится на 12-й строчке рейтинга. Его соперником в полуфинале станет итальянец Янник Синнер.

Подробнее о старте турнира в Майами — в материале “Ъ” «Даниил Медведев сыграет на перспективу».