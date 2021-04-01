Торгпред США оценила воздействие российских контрсанкций на американские компании

Контрсанкции России на импорт товаров из США привели к неопределенности для американских фирм, говорится в докладе торгового представителя США Кэтрин Тай. По ее словам, Вашингтон «продолжает усилия по открытию российского рынка» для американских фирм.

«Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине. Эти контрсанкции создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы проникновения на рынок (России.— “Ъ”)»,— говорится в докладе (.pdf).

Внешнеторговый дефицит США с Россией в 2020 году упал на 27,4%, до $12 млрд. Экспорт из США в Россию достиг $4,9 млрд (-15,6%), импорт — $16,8 млрд (-24,3%). Россия занимает 39 место среди рынков экспорта товаров в США. Экспорт услуг оценивается в $5,1 млрд, импорт — $1,8 млрд.

ЕС и США в 2014 году ввели санкции против России из-за событий на востоке Украины и присоединения Крыма. Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.

О последствиях контрсанкций — в материале “Ъ” «Шесть лет без хамона и пармезана».