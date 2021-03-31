Молодежная сборная России по футболу не вышла в play-off чемпионата Европы

Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Россияне заняли третье место с тремя очками и не сумели выйти в четвертьфинал.

Встреча россиян и датчан прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 0:3. Голы забили: Якуб Бруун-Ларсен (10-я минута), Андерс Дрейер (11) и Карло Хольсе (90).

Молодежный чемпионат Европы проходит в Венгрии и Словении. В финальной стадии участвуют 16 сборных. Матчи play-off пройдут с 31 мая по 6 июня.