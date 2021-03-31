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МИД России пообещал ответить на санкции Австралии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа антироссийские санкции Австралии. Напомним, они были введены в связи со строительством и обслуживанием железнодорожной части Крымского моста.

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели. Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой на сайте российского МИДа.

Австралия расширила антироссийские санкции вчера, 30 марта. Решение коснулось четырех юридических лиц и одного гражданина России. Список антироссийских санкций Австралии в связи с присоединением Крыма сейчас включает 168 физических лиц и 52 организации. Санкции предусматривают запрет экспорта товаров из сфер транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи полезных ископаемых, а также запрет импорта, приобретения и перевозки товаров из Крыма и Севастополя. Активы лиц, в отношении которых были введены санкции, замораживаются, а для физических лиц вводится запрет на въезд в Австралию.

Строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему было запущено железнодорожное движение. В конце 2020 года «Гранд Сервис Экспресс», оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, сообщил, что перевозки на этом направлении превысили 1 млн пассажиров.

О пассажиропотоке — в материале “Ъ” «Крым подъезжает к двум миллионам».

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