Аэропорту Иркутска установят границы

Глава Росавиации Александр Нерадько на совещании в Иркутске заявил, что для корректировки приаэродромной санитарной зоны иркутского аэропорта будет создана рабочая группа. С проблемами при определении границ таких зон столкнулись многие города, поэтому в законодательство будут внесены изменения. При этом господин Нерадько отметил, что зону нельзя серьезно уменьшить, иначе у населения «начнутся болезни, связанные с вредным воздействием шума, электромагнитного излучения». На прошлой неделе стало известно, что из-за установки границ «шумовой» подзоны аэропорта, половина территории Иркутска становится запретной для жилого строительства и возведения соц­объектов.



Руководителя Росавиации Александра Нерадько ждали в Иркутске, прежде всего, чтобы прояснить ситуацию с приаэродромной санитарной зоной, которая запрещает строительство жилья и соцобъектов на половине территории города и еще в 12 муниципалитетах Иркутского района.

На прошлой неделе стало известно, что документ об утверждении приаэродромной санитарной зоны уже проходит стадию постановки на кадастровый учет. Речь идет о так называемой седьмой подзоне, включающей территории, на которые распространяется шумовое и электромагнитное воздействие от взлетающих и приземляющихся самолетов и выбросы топлива. Понятие «приаэродромные территории» появилось в Воздушном кодексе РФ в 2017 году, после чего Росавиация потребовала от каждого аэропорта разработать свою зону, в том числе самую большую седьмую «шумовую» подзону. Вопрос обсуждался в думе Иркутска на депутатских слушаниях. Тогда замгендиректора ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Петр Беликов заявил, что аэропорт намерен заняться корректировкой седьмой подзоны в связи с тем, что поменялись санитарные нормы. «Она поменяется значительно, уменьшится кратно»,— пообещал тогда господин Беликов. При этом он добавил, что земельные участки вблизи аэропорта, на которых планировалось в том числе построить суворовское училище, в ней останутся.

«Можно установить очень маленькую подзону, а потом (у населения) начнутся болезни, связанные с вредным воздействием шума, электромагнитного излучения. Поэтому нужен компромисс»,— сказал Александр Нерадько на совещании в Иркутске (цитата по ТАСС). Он добавил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Росавиации, Рос­потребнадзора, правительства Иркутской области, администрации Иркутска и других населенных пунктов, она и займется оптимизацией границ. Также господин Нерадько отметил, что так как сложности с разработкой границ седьмой подзоны возникли во многих городах, в ближайшее время в законодательство будут внесены изменения. Поправки и единую методику установления границ приаэродромных территорий для населенных пунктов всей страны готовит Роспотребнадзор. Документ должен быть готов к 1 июня.

Также глава Росавиации сообщил, что новый аэропорт Иркутска за чертой города может быть включен в перечень объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых к реализации на 2025–2030 годы. Его стоимость он оценил в 73 млрд руб. Из них 53 млрд — это средства на сооружение аэродромного комплекса, которые должны быть предусмотрены в федеральном бюджете. Строительство терминала, по его словам, должно вестись по принципу государственно-частного партнерства. Его стоимость он оценил в 20 млрд руб. Господин Нерадько также сказал, что так как аэропорт будет строиться за пределами города, то потребуются существенные финансовые вложения в инфраструктуру: дороги, ЛЭП, подземные коммуникации. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что для получения рекомендаций в вопросах строительства нового авиаузла регправительство намерено привлечь международного консультанта.

Вынос аэропорта Иркутска за черту города обсуждается уже несколько десятилетий. Наиболее активно тему строительства нового аэропорта продвигал губернатор Иркутской области Александр Тишанин, работавший на этом посту в 2005–2008 годах. Власти занимались тогда подбором площадки для объекта. В 2015 году другой губернатор региона Сергей Ерощенко сделал выбор в пользу развития аэропорта на существующей площадке с разворотом взлетно-посадочной полосы. Переговоры с инвесторами о развитии аэропорта на существующей площадке вел и следующий губернатор Сергей Левченко, руководивший регионом в 2015–2019 годах.

Екатерина Еременко