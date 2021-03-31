Bang & Olufsen сделала наушники для Xbox по цене самой консоли

Владельцам игровой консоли от Microsoft компания Bang & Olufsen предложила беспроводную гарнитуру с шумоподавлением, которая стоит как топовая приставка Xbox Series X.

Наушники Bang & Olufsen Beoplay Portal с технологией Dolby Atmos оптимизированы для использования в видеоиграх. Помимо специальных настроек предусмотрена система активного шумоподавления. Гарнитура получила виртуальную микрофонную мачту с четырьмя цифровыми и четырьмя выделенными микрофонами, которая за счет технологий подавления фонового шума и усиления голоса пользователя позволила отказаться от традиционного физически вынесенного вперед микрофона.

Гарнитура поддерживает звуковые кодеки aptX Adaptive и AAC. С помощью мобильного приложения можно настраивать эквалайзер как для игр, так и для прослушивания музыки. С устройствами наушники можно связать либо через беспроводную связь 2,4 ГГц, которую использует консоль Xbox, либо через подключение по Bluetooth. Кроме того, предусмотрено проводное соединение через разъем 3,5 мм.

Встроенный аккумулятор на 1200 мА•ч обеспечивает до 12 часов работы при использовании беспроводной связи Xbox, Bluetooth и активного шумоподавления или до 24 часа работы при подключении по Bluetooth и использовании функции шумоподавления. Полностью зарядить Bang & Olufsen Beoplay Portal можно через разъем USB-C за три часа.

Наушники для Xbox доступны в трех цветовых вариантах — черный, темно-синий и серый — по цене $499 в США, где столько же стоит консоль Xbox Series X. В России гарнитура в продажу пока не поступила — на официальном сайте стоимость Bang & Olufsen Beoplay Portal заявлена на уровне 46,2 тыс. руб.