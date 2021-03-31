Moody`s улучшило прогноз для российских банков

Международное рейтинговое агентство Moody`s в обновленном отчете улучшило прогноз для банковского сектора России. Агентство ожидает, что восстановление цен на нефть поспособствует улучшению операционных условий для банков и их заемщиков.

«Прогнозы по банковским системам России, Азербайджана и Казахстана изменены с "негативного" на "стабильный", что отражает улучшение экономических перспектив этих стран спустя год после начала пандемии коронавируса»,— говорится в сообщении Moody`s.

«Изменение прогнозов по этим трем банковским системам отражает наши ожидания, что постепенное снятие ограничений, обусловленных пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будут способствовать росту ВВП этих стран и улучшению операционных условий для банков и их заемщиков»,— приводятся слова младшего управляющего директора московской банковской группы агентства Moody's Ярослава Совгиры. Он добавил, что условия ведения бизнеса будут сложными из-за постепенной отмены господдержки и неравномерного восстановления экономик стран СНГ.

Наибольший урон пандемия нанесла крупным банкам с активами более 1 трлн руб., но в той или иной степени менять операционную деятельность планирует большинство игроков, свидетельствует опрос EY и Ассоциации банков России. В прошлом году на фоне коронакризиса банки увеличили операционные расходы на 10%.

О выходе банковского сектора из коронакризиса — в материале “Ъ” «Банкиры пустились в расход».