Банкиры пустились в расход

Наибольший урон пандемия нанесла крупным банкам, с активами более 1 трлн руб., но в той или иной степени менять операционную деятельность планирует большинство игроков, свидетельствует опрос EY и Ассоциации банков России. В прошлом году на фоне коронакризиса банки увеличили операционные расходы на 10% и хотели бы их сократить, но сделать это практически невозможно, считают эксперты.

“Ъ” ознакомился с совместным исследованием EY и Ассоциации банков России (АБР), основанным на опросе топ-менеджеров банков. Все респонденты указали на отрицательный эффект пандемии. Наиболее заметное влияние от пандемии ощутили крупные банки, преимущественно государственные, с активами более 1 трлн руб. (таких в России более десяти), «тогда как для банков меньшего размера этот эффект оказался менее серьезным», говорится в исследовании. «Последствия пандемии будут ощущаться рынком в течение ближайших нескольких лет как с финансовой, так и с операционной точки зрения»,— говорит руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.

В такой непростой ситуации банки не готовы увеличивать расходы, в том числе и ради восстановления бизнеса, но и сократить их вряд ли смогут. Так, 68% респондентов не планируют рост операционных расходов в 2021 году. При этом 39% ожидают, что их динамика никак не изменится, и лишь 4% готовятся к существенному сокращению таких расходов более чем на 20%, в то время как почти треть ожидают роста расходов и 21% из них — более чем на 5%.

Те же, кто все-таки планирует оптимизацию операционных расходов, рассчитывают добиться их сокращения за счет роста операционной эффективности путем развития IT-систем и цифровизации процессов — 29% респондентов. Еще 25% рассчитывают повысить эффективность бизнес-процессов, 11% — оптимизировать офисные помещения, 11% — филиальную сеть и отделения, 6% расчитывают сократить операционные расходы за счет оптимизации внутрибанковских расходов, 6% — за счет внедрения систем учета рабочего времени.

Примечательно, что около половины в структуре операционных расходов банков занимает зарплата, однако лишь 6% банков планируют оптимизацию за счет сокращения затрат на персонал. Это отличает их от зарубежных коллег, «которые активно запускают масштабные программы сокращения персонала в качестве ключевого источника снижения операционных расходов», указывают авторы исследования.

В EY и АБР также указывают на отсутствие долгосрочных программ сокращения расходов у банков, необходимость инвестировать в них, что не всегда принимается топ-менеджерами, в том числе из-за сложности расчета экономического эффекта. «Многие банки сконцентрированы на достижении "быстрых побед" и "косметических изменениях"»,— подчеркивают авторы исследования. Банки фокусируются на совершенствовании клиентского опыта, но уделяют меньше внимания продуктивности операций бэк- и мидл-офиса, которая тоже может позволить сэкономить на расходах.

Эксперты настроены более пессимистично, чем банкиры, принимавшие участие в опросе. В 2021 году российские банки не смогут сохранить операционные расходы на уровне прошлого года, считает вице-президент Moody`s Ольга Ульянова. «Во-первых, в 2020 году бонусные программы топ-менеджеров были урезаны, но в 2021-м будут восстановлены,— поясняет она.— Во-вторых, многие расходы, не только зарплаты, привязаны к инфляции, которая повысилась. В-третьих, могут потребоваться более высокие затраты на IT». Сейчас у банков есть ряд задач по развитию биометрии (см. “Ъ” от 12 марта), а также по переходу банков на отечественный софт, которые потребуют затрат (см. “Ъ” от 2 ноября 2020 года). «Мы ни в какие кризисы не видели, чтобы банкам удалось сократить операционные расходы»,— говорит госпожа Ульянова. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, «банки продолжат оптимизацию, особенно в условиях потенциального давления на маржу и конкуренции за качественных заемщиков, но также большинство игроков продолжат инвестировать в разработку новых продуктов и систем». При этом в 2021 году бизнес банков продолжит расти, «поэтому в абсолютном значении операционные расходы тоже вырастут», заключает он.

Ольга Шерункова