Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом «Полярная звезда»

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил орденом «Полярная звезда» председателя Совета директоров «Уральского турбинного завода» Михаила Лифшица.

Орден вручил Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России господин Дуламсурэнгийн Даваа. Церемония награждения состоялась 30 марта в Посольстве Монголии в Москве.

В 2020–2021 годах в жестких условиях пандемии коллектив «Уральского турбинного завод» и холдинга «РОТЕК» под руководством Михаила Лифшица точно в срок провели самую масштабную за последние 30 лет модернизацию энергосистемы Монголии, введя четыре энергоблока на главной электростанции страны — Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Более 120 тысяч домохозяйств, объекты социальной сферы и промышленные предприятия Монголии теперь обеспечены надежным источником тепла и света на 40 лет вперед. Новые блоки экологичны и экономичны одновременно: выбросы в атмосферу уменьшены на 10%, а экономия топлива составит более 200 тысяч тонн угля в год.