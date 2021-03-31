Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом «Полярная звезда»

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил орденом «Полярная звезда» председателя Совета директоров «Уральского турбинного завода» Михаила Лифшица.
Орден вручил Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России господин Дуламсурэнгийн Даваа. Церемония награждения состоялась 30 марта в Посольстве Монголии в Москве.
В 2020–2021 годах в жестких условиях пандемии коллектив «Уральского турбинного завод» и холдинга «РОТЕК» под руководством Михаила Лифшица точно в срок провели самую масштабную за последние 30 лет модернизацию энергосистемы Монголии, введя четыре энергоблока на главной электростанции страны — Улан-Баторской ТЭЦ-4.
Более 120 тысяч домохозяйств, объекты социальной сферы и промышленные предприятия Монголии теперь обеспечены надежным источником тепла и света на 40 лет вперед. Новые блоки экологичны и экономичны одновременно: выбросы в атмосферу уменьшены на 10%, а экономия топлива составит более 200 тысяч тонн угля в год.
Орден «Полярная звезда» является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан. Орден учрежден в 1936 году. Награждаются как военные, так и гражданские лица, добившиеся успехов в деле укрепления военной мощи Монголии, развития ее экономики, культуры и здравоохранения.