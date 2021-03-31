Участник несогласованной акции протеста в Петербурге получил реальный срок

Ленинский райсуд Петербурга вынес приговор Евгению Туганкову, которого задержали 31 января текущего года на акции в поддержку Алексея Навального. Мужчина толкнул нацгвардейца, который, по его мнению, несправедливо задерживал другого участника митинга.

Дело господина Туганкова рассматривали в особом порядке, так как он признал вину. Прокуратура запросила для него два года лишения свободы, с чем согласился и потерпевший силовик. В итоге суд вынес решение о заключении на год в колонии поселении. Об этом сообщает «ОВД-инфо»

Как пишет «Медиазона» из зала суда, Евгений Туганков извинился и назвал ошибкой свой поступок. Одновременно с этим он сообщил, что не видел опознавательных знаков на форме сотрудника.

Ранее «Ъ» сообщал о другом участнике митингов в поддержку Алексея Навального Андрее Ломове. Суд приговорил его к условному сроку за то, что толкнул двух Росгвардейцев.

Подробнее об акции протеста — читайте в материале “Ъ-СПб” «Ты достал тут бегать»

Олег Дилимбетов