Путин назвал «голый капитализм» неприемлемым

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы. Он раскритиковал бизнес, который «безудержно извлекает прибыль», не заботясь о работниках.

«Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса»,— сказал господин Путин. Он добавил, что не заботиться о сотрудниках — «это как выстрелить себе в ногу или в голову».

В марте 2021 года рекрутинговая платформа hh.ru исследовала отношение россиян к своей профессии и труду. 56% респондентов сообщили, что их работа делает мир лучше. При этом, даже если респонденты и считают свою работу важной, она может не приносить счастья лично им.

О результатах опроса — в материале “Ъ” «Работа важна, но она не делает счастливее».