Энергоблок №4 Белоярской АЭС начал набор мощности после автоматического отключения

Энергоблок №4 с реактором БН-800 на Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) начал работать в режиме подъема мощности после выхода из ремонта, говорится в информационном сообщении станции.

Ранее, 23 марта, энергоблок действием автоматики по штатному алгоритму был отключен от сети. Сейчас мощность энергоблока составляет 725 МВт. «Отклонений от установленных пределов и условий безопасности эксплуатации нет»,— подчеркивается в сообщении.

Напомним, в августе 2019 года энергоблок №4 был остановлен из-за ложного срабатывания одной из защитных систем на БАЭС. В пресс-службе сообщали, что на радиационный фон инцидент не повлиял. Позднее энергоблок был выведен на номинальный уровень мощности. Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока произошла в июле 2019 года из-за сработавшей защиты электрического генератора.

Михаил Мананников