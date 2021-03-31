В Самаре экс-полицейский получил реальный срок за взятку

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор бывшему начальнику отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу. Бывший силовик признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По информации правоохранителей, 28 августа минувшего года обвиняемый получил от местного жителя в автомобиле на пересечении Московского шоссе и ул. Дальняя в Самаре взятку в размере 140 тыс. руб. Деньги передавались за попустительство по службе и непривлечение взяткодателя к административной ответственности за нарушения при продаже алкоголя, решило следствие. В итоге бывший полицейский был приговорен к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.

Ранее правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межмуниципального управления МФД РФ «Сызранское» Андрея Гусарова. Его будут судить за получение через посредника взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Также одним из громких коррупционных скандалов в самарской полиции последнего времени стала ситуация с замглавы городского управления МВД России, начальником и полковником полиции Вячеславом Хомских. Его заподозрили во взаимодействии с организованной преступностью.

Георгий Портнов