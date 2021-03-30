Экс-глава сызранской полиции предстанет перед судом

Силовики закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межмуниципального управления МФД РФ «Сызранское» Андрея Гусарова. Ему инкриминируется получение через посредника взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом во вторник сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, в период с сентября 2019 по июнь 2020 года обвиняемый получил через посредника взятку в виде денег на общую сумму 850 тыс. руб., от требуемой суммы взятки 900 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, деньги передавались за помощь взяткодателю и юридическому лицу, которое он представляет, а также «за общее покровительство и попустительство по службе». Андрей Гусаров содержится под стражей. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

В числе последних коррупционных скандалов в самарской полиции была ситуация с замглавы городского управления МВД России, начальником и полковником полиции Вячеславом Хомских, которого заподозрили во взаимодействии с организованной преступностью.

Георгий Портнов