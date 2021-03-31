В Латвии заблокировали сайты с доступом к российским телеканалам

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, через которые можно смотреть российские телеканалы в интернете, сообщает «Sputnik Латвия». Полный список запрещенных ресурсов опубликован на портале Нацсовета.

«Вместе с rt.com под раздачу попали rus24.tv, ntv.ru и даже teledays.net — сервис, через который можно смотреть российские телеканалы»,— сообщает «Sputnik Латвия».

Ранее сегодня, 31 марта, латвийские провайдеры начали блокировать доступ к сайту «RT на русском». Вещание каналов, входящих в сеть RT, запретили в 2020 году. Блокировка сайта RT — первый случай, когда провайдеры обязаны не только закрыть трансляцию телеканала, но и блокировать его сайт.