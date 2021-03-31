Realme представила новый смартфон GT Neo

Первым в мире устройством на платформе MediaTek Dimensity 1200 для смартфонов стал GT Neo китайского бренда Realme. Предположительно, он станет самым дешевым на рынке гаджетом с 12 Гб оперативной памяти.

Представленная в начале 2021 года платформа по нормам 6-нанометрового технологического процесса включает в себя восемь ядер. Главное ядро — Cortex-A78 с частотой 3 ГГц, три таких же ядра с частотой 2,6 Гц и сразу четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2 Гц. Также в спецификациях указан девятиядерный графический ускоритель Mali-G77. Dimensity 1200 на сегодняшний день является флагманской однокристальной платформой MediaTek.

GT Neo получил 6,43-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. В экран встроены сканер отпечатка пальца и фронтальная камера 16 Мп. Блок камер включает в себя три модуля: основной 64-мегапиксельный объектив Sony IMX682, восьмимегапиксельный широкоугольный и двухмегапиксельный макрообъектив.

У смартфона отсутствуют слоты для карт памяти, однако сохранен аудиоразъем 3,5 мм. Компактная новинка (158,5x73,3x8,4 мм массой 179 г) имеет аккумулятор на 4500 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт. Причем блок включен в стандартную комплектацию смартфона.

Realme GT Neo работает под Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Представлены три версии: 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти ($175), 8 Гб и 128 Гб ($305) и 12 Гб и 256 Гб ($365) соответственно. Продажи смартфона в Китае начнутся в апреле. О выходе новинки на другие рынки пока не сообщается.