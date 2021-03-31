Гонщик Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России»

Уральский автогонщик Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России». Как сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии, господин Карякин планирует подать документы для регистрации в четверг, 1 апреля.

Официально пока неизвестно, куда именно он подаст документы — в Госдуму или заксобрание Свердловской области. По словам источника “Ъ-Урал”, Сергей Карякин, вероятно, будет выдвигаться в региональный парламент по Сысертскому одномандатному округу №25. Также не исключается вариант его участия в праймериз «Единой России» в Госдуму.

Сергей Карякин неоднократно принимал участие и занимал призовые места в ралли «Дакар». В 2017 году стал победителем в ралли зачете квадроциклов, в 2018 году был вынужден из-за перелома руки досрочно завершить борьбу, в 2020 году стал серебряным призером ралли марафона в классе Т3.

Напомним, выборы депутатов в Госдуму и свердловское заксобрание состоятся 19 сентября. Документы на участие в праймериз уже подали несколько действующих депутатов. В частности, депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Андрей Ветлужских. На предварительное голосование также выдвинулись губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Отметим, что некоторые депутаты-оппозиционеры, чтобы сохранить мандаты в заксобрании Свердловской области, намерены избираться от «Единой России».

Подробнее об этом — в материале «Оппозиция слилась в "Единую Россию"»

Анастасия Реутова