На развитие сети автомобильных дорог на Кубани дополнительно направят 6,1 млрд рублей

Кубанские парламентарии согласовали внесение изменений в государственную программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», согласно которым общий объем финансирования госпрограммы планируется увеличить более чем на 6,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Дополнительные деньги планируется направить на капитальный и текущий ремонт и содержание дорог, а также на их строительство. Из федерального бюджета будет направлено 3,3 млрд руб., из краевого – 2,6 млрд руб.

«Наши дороги – это лицо Кубани. И мы делаем все возможное для того, чтобы кубанцам на них было удобно, а у многочисленных гостей края оставалось о нем самое благоприятное впечатление», - прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отметив также важность увеличения финансирования строительства Яблоновского моста на 2 млрд руб.

«Это очень важная транспортная артерия. Многие тысячи людей из Адыгеи и близлежащих районов края постоянно ездят в краевой центр, на работу или по иным делам. А в летний период нагрузка пиково возрастает из-за отдыхающих, едущих к морю», - сказал господин Бурлачко.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее

Виктория Колганова