Мусоросортировочный комплекс в Екатеринбурге планируется запустить к 2025 году Срок его эксплуатации составит 25 лет

Власти Свердловской области планируют к 2025 году ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс (МСК) в Екатеринбурге. Об этом в прямом эфире Е1.ru сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Речь идет о МСК «Екатеринбург-Юг», который будет обслуживать столицу Урала и Екатеринбургую агломерацию. Напомним, в начале марта областные власти объявили победителя предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессии. Им стало ООО «Экологические системы».

«Мы планировали заключить концессионное соглашение в первой половине сентября. Однако конкуренты подали жалобу в ФАС и арбитражный суд. ФАС уже признала, что конкурс был проведен правильно. Сейчас ждем решение арбитражного суда. Поэтому сроки заключения концессии сдвигаются на полтора месяца»,— рассказал господин Смирнов, подчеркнув, что окончательный победитель конкурса будет определен до конца текущего года.

По его словам, место размещения комплекса будет определено вместе с концессионером. Ранее министр сообщал, что сумма инвестиций также будет определена по итогам конкурса. По предварительным подсчетам, она составит от 10 до 15 млрд руб. Срок эксплуатации МСК составит 25 лет.

«Это будет современный комплекс. Например, там будет участок для образования компоста, часть отсортированного мусора будет перерабатываться прямо на территории комплекса. При этом одно из условий для участников конкурса — наличие опыта по строительству и эксплуатации таких объектов, то есть у компании должен быть опыт работы с поставщиками и продаж отсортированных фракций»,— отметил Николай Смирнов.

Напомним, свердловское правительство планировало построить мусоросортировочный завод и полигон размещения ТКО возле поселков Большое Седельниково и Шабровский. Местные жители выступили против и провели два митинга в ноябре 2019 года. В акциях участвовали от 200 до 350 человек. В результате господин Смирнов заявил об отказе областных властей строить завод и полигон возле поселков.

Анастасия Реутова