Свердловские власти выбрали инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса в Екатеринбурге

Победителем предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) «Екатеринбург-Юг» стало ООО «Экологические системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, конкурс был объявлен региональным министерством ЖКХ в середине декабря 2020 года. Помимо ООО «Экологические системы» заявки на участие конкурсе подали ООО «СРГ-Екатеринбург» и АО «УБТ-Уралвагонзавод».

«Полностью соответствующей требованиям конкурсной документации из них признана только заявка ООО "Экологические системы". Стоит подчеркнуть, что это лишь предварительный результат, и права на заключение концессионного соглашения он пока не дает. Перед принятием окончательного решения комиссии предстоит провести анализ экономической деятельности предприятия, убедиться в его финансовой устойчивости, и только после этого делать соответствующие выводы»,— отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. По его словам, этот процесс может занять около четырех-шести месяцев.

Напомним, ранее министр ЖКХ Николай Смирнов сообщал о том, сумма инвестиций будет определена по итогам конкурса. По предварительным подсчетам она составит от 10 до 15 млрд руб. После заключения концессионного соглашения региональное правительство вместе с инвестором и органами местного самоуправления выберут участок для строительства МСК «Екатеринбург-Юг», который будет обслуживать столицу Урала и Екатеринбургую агломерацию.

Напомним, свердловское правительство планировало построить мусоросортировочный завод и полигон размещения ТКО возле поселков Большое Седельниково и Шабровский. Местные жители выступили против и провели два митинга в ноябре 2019 года. В акциях участвовали от 200 до 350 человек. В результате господин Смирнов заявил об отказе областных властей строить завод и полигон возле поселков.