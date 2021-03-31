Центральный аппарат СКР нашел недоработки в деятельности липецкого управления

В центральном аппарате СКР «выявили различные недоработки» в деятельности четырех региональных управлений, в том числе по Липецкой области. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего в ведомстве под руководством его председателя Александра Бастрыкина.

В числе недоработок в четырех областях названы «недостатки качества следствия, сокращение числа оконченных уголовных дел, длительные сроки расследования, снижение нагрузки на следователей». Состояние работы в четырех управлениях «поставлено на контроль в центральном аппарате», сообщили в СКР.

Напомним, ранее центральный аппарат ведомства также выразил неудовлетворение отдельными аспектами работы курского и воронежского управлений. В Воронежской области было отмечено откладывание «на длительное время» расследований уголовных дел из-за «необоснованных обжалований следственными органами решений представителя надзорного органа». А в Курской области обнаружили «управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокиту при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы». В результате руководитель курского управления Алексей Назин был временно отстранен от должности.

Подробнее об отстранении от работы руководителя курского управления СКР — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин