Глава Следственного комитета России раскритиковал работу воронежского управления

Председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании по видеосвязи дал «негативную оценку» работе территориальных подразделений в Забайкальском крае, Якутии, Воронежской области и Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди недостатков работы было указано, что «в результате необоснованных обжалований следственными органами решений представителя надзорного органа» расследование уголовных дел откладывается «на длительное время». Александр Бастрыкин «напомнил» руководителям региональных управлений СКР о необходимости лично изучать уголовные дела «в целях дачи полной, объективной и непредвзятой оценки с точки зрения обеспечения открытого правосудия».

Также главам ведомств «надлежит обеспечить регулярный анализ и обобщение оснований, по которым прокуратурой отменяются процессуальные решения следователей с доведением до сведения всех подчиненных». «В каждом вопиющем случае» Александр Бастрыкин поручил управлению кадров продолжить практику назначения и проведения служебных проверок, добавили в пресс-службе.

Александр Прытков