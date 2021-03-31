Татарстан не намерен отменять запрет на работу кафе ночью

Власти Татарстана пока не намерены отменять на работу баров, кафе и ресторанов после полуночи. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

«Решение о послаблении мер принимается не административным путем. Это делается на основании документов соответствующих органов. Роспотребнадзор пока в этом не видит необходимости»,— заявила она на брифинге в Доме правительства республики. Госпожа Галимова подчеркнула, что у надзорных органов «есть вопросы к общепиту в части соблюдения мер предосторожности».

Напомним, запрет на работу заведений в ночное время ввели в Татарстане с конца октября. Вместе с тем в других регионах в начале этого подобные отграничения были сняты. Предприниматели в обращении к Рустаму Минниханову ранее указывали, что из-за запрета «Казань теряет свою туристическую привлекательность», а «аудитория ночных мероприятий и посетители ресторанов и баров в ночное время не относятся к основной группе риска».

В феврале 2021 года выручка предприятия общественного питания Татарстана продолжила сокращаться, по данным Татарстанстата. Если в январе оборот кафе, ресторанов и баров был на 16,5% меньше докризисного уровня, то в прошлом месяце разрыв превысил 20%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"