Суд отказался приостановить взыскание 289,5 млрд рублей с экс-руководителей банка «Открытие»

Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, который просил приостановить взыскание с него и его соответчиков более 289,5 млрд руб. по иску ЦБ России в пользу «Открытия», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда. Господин Аганбегян до рассмотрения кассационных жалоб сообщал, что судебные акты вынесены о взыскании «беспрецедентной суммы», при этом имущество ответчиков арестовано.

Окружной суд указал, что доводы заявителя «носят предположительный характер, не подтверждены документально и, собственно, не обосновывают невозможность либо затруднительность именно поворота исполнения». Суд отметил, что заявитель не представил встречное обеспечение — средства в размере оспариваемой суммы либо банковскую гарантию, поручительство или иное финансовое обеспечение на ту же сумму.

В сентябре 2020 года суд взыскал более 289,5 млрд руб. солидарно с господина Аганбегяна, экс-предправления банка Евгения Данкевича, основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева и бывших топ-менеджеров Елены Будник и Геннадия Жужлева. Сумма стала рекордной для взыскания убытков с владельцев санированного банка. В марте Евгений Данкевич и Рубен Аганбегян подали кассационные жалобы на взыскание. Их рассмотрение назначено на 22 апреля.