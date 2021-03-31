Вячеслав Тюменцев назначен вице-мэром Новоуральска по инвестициям

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев назначен новым вице-мэром Новоуральска по инвестициям и стратегическому развитию. Решение было принято на заседании гордумы, сообщила депутат Елена Стрельцова.

Отметим, господин Тюменцев считается основным кандидатом на должность главы Новоуральска. Напомним, сегодня гордума одобрила отставку Владимира Цветова, который занимал пост мэра с лета 2019 года.

По данным “Ъ-Урал”, причиной ухода стал затяжной конфликт с депутатами. Предполагается, что господин Цветов перейдет на работу в правительство Свердловской области.

По словам госпожи Стрельцовой, из-за отставки Владимира Цветова гордума решила перенести отчет главы города за 2020 год на 31 апреля.

Анастасия Реутова