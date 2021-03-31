Дума Новоуральска одобрила отставку главы города

Депутаты думы Новоуральска (Свердловская область) досрочно прекратили полномочия главы города Владимира Цветова. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании.

Как сообщила депутат Едена Стрельцова, исполняющим обязанности главы назначен заместитель мэра по соцполитике Максим Секачев. По ее словам, решение о объявлении конкурса по выбору кандидатов на пост главы города дума Новоуральска должна объявить в ближайшие две недели.

Напомним, заявление об уходе по собственному желанию господин Цветов подал накануне. По данным “Ъ-Урал”, чиновник перейдет на работу в правительство Свердловской области. Одной из причин ухода в отставку стало то, что Владимир Цветов не смог сработаться с местной думой.

Отметим, сегодня господин Цветов должен был выступать перед депутатами с отчетом о деятельности в 2020 году. Дума планировала признать работу главы города неудовлетворительной. «Он не смог выстроить коммуникации с думой и общественными организациями. Депутатов обижало то, что глава мог не приходить на заседания думы. А в прошлом году единолично принял решение не исполнять наказы избирателей из-за нехватки средств в бюджете, якобы из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику»,— рассказала госпожа Стрельцова.

Анастасия Реутова