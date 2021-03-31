В Ленобласти завершена спасательная операция на заводе «Пелла»

МЧС завершило поиск людей в трюмах опрокинувшегося траулера «Скорпион» на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное. В ее ходе водолазам удалось найти тела двух погибших рабочих.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Напомним, вчера, 30 марта, около 15:15 строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на борт в ходе операции по кренованию. Из 80 рабочих, находившихся на судне, эвакуировалось 78 человек, еще двое были объявлены пропавшими. Позднее обоих нашли мертвыми в затопленных трюмах.

В настоящий момент проводится установка заградительных бонов для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов, однако ранее с места происшествия поступали сообщения, что разлива не зафиксировано.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Региональной транспортной прокуратурой организована проверка.