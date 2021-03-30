На заводе «Пелла» в Ленобласти за борт завалилось строящееся судно

На заводе «Пелла» в поселке Отрадное Ленинградской области на бок завалилось строящееся судно. ЧП произошло в 15: 15 по мск.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате крена произошло затопление трюмов. Шесть рабочих покинули судно самостоятельно. Проводятся поисково-спасательные работы, судно стабилизировано

По данным ТАСС, пострадали два человека, им на месте оказана помощь. Ранее стало известно о том, что спасатели искали двух человек, которые во время происшествия находились в трюме.