СК и прокуратура начали проверку по факту крена судна на «Пелле»

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ и Северо-Западная транспортная прокуратура проводят доследственную проверку после происшествия на судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти.

Как сообщает ТАСС, на предприятие выехали сотрудники управления. Прокуратура проводит проверку по поручению северо-западного транспортного прокурора.

По данным «Фонтанка.ру», накренившееся судно — рыболовецкий траулер «Скорпион». Заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода Илья Вайсман заявил, что судно перевернулось при проведении операции по кренованию.

Напомним, что днем 30 марта на заводе строящееся судно получило крен, в трюм начала поступать вода. Известно, что шесть рабочих покинули место ЧП самостоятельно, двое пострадали.

В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что в больницу Шлиссельбурга госпитализированы два человека с травмами легкой степени тяжести. На момент происшествия на судне работало 80 человек, из них 78 были сразу эвакуированы. Поиск двух рабочих продолжается. По информации МЧС розлива нефтепродуктов в акватории Невы в результате ЧП на заводе нет.