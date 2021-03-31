На Кубани выделят 244 млн рублей для выплаты компенсаций инвалидам

Фонд социального страхования Краснодарского края направит 244,3 млн руб. на выплату компенсаций жителям региона с ограниченными возможностями. Об этом в Instagram написал депутат Госдумы Алексей Воевода.

По его словам, ранее прокуратура Кубани провела проверку, которая показала, что краевой ФСС имеет задолженность по выплате компенсации в связи с недостаточностью бюджетных средств. По ее итогам и было принято решение о выделении дополнительного финансирования.

По словам господина Воеводы, в сентябре 2020 людям с ограниченными возможностями, живущим в Краснодарском крае, уже выделялил 376,7 млн руб. для выплат компенсаций за самостоятельно приобретенные инвалидами средства реабилитации

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года прокуратура Краснодарского края внесла представление в министерство здравоохранения региона из-за неисполнения обязательство по обеспечению лекарствами ребенка, 9-летнего ребенка из Геленджика, больного муковисцидозом.

Кроме того, в конце декабря 2020 года суд в Армавире удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала обеспечить необходимым лекарственным препаратом «Спинраза» 11-летнего ребенка-инвалида, страдающего спинальной мышечной атрофией. Стоимость препарата составляла 42 млн руб.

Алексей Белянин