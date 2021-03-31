В Адыгее ведущую к Черноморскому побережью развязку достроят в 2022 году

Строительство транспортной развязки Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Ее общая протяженность составит 5,2 км, стоимость – 3 млрд руб. «Транспортная доступность – это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Не в последнюю очередь качество дорог обеспечивает снижение аварийности, сохранение жизней наших граждан», - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Новая развязка также снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что сказывалось на пропускной способности магистрали, отмечают в правительстве Адыгеи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе было заложено финансирование на 2021 год в размере 200 млн руб., на 2022 год – 400 млн руб., на 2023 год – 200 млн руб. В конце февраля 2021 года на эти цели дополнительно выделили 1,1 млрд руб.

Алексей Белянин