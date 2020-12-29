В Адыгее назвали дорожные проекты с федеральным финансированием в 2,2 млрд рублей

До 2023 года в бюджет Республики Адыгея поступит 2,2 млрд руб. на дорожную деятельность. В правительстве региона сообщили, что эти средства в течение трех лет будут потрачены на реализацию двух крупных проектов.

Речь идет о строительстве транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе республики. В 2021 году из федеральной казны на эти цели поступит 200 млн руб., в 2022-м – 400 млн руб., в 2023-м – 200 млн руб.

Еще 1,4 млрд федеральных рублей будет выделено до 2023 года на строительство обхода Майкопа.

Василий Хитрых